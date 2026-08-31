Еще 17 новых педагогов начнут работу в школах Дмитровского округа

Они будут преподавать математику, русский и английский язык, литературу, историю, обществознание, физическую культуру, основы безопасности и защиты Родины, а также работать в начальных классах. Восемь из них трудоустроились по целевым договорам.

Выпускники Московского педагогического государственного университета, Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве, Государственного университета просвещения и Российского государственного университета социальных технологий вольются в коллективы школ округа.

Глава муниципалитета Михаил Шувалов отметил, что первые месяцы работы в школе всегда самые непростые, поэтому рядом с начинающими педагогами работают опытные наставники.

Сейчас в округе организованы пары наставничества: 99 опытных педагогов помогают 111 молодым коллегам. Учителям доступны программы дополнительного образования, методическая поддержка и электронные ресурсы.

Молодым специалистам предусмотрены меры поддержки: ежемесячная доплата в размере шести тысяч рублей в течение первых трех лет, компенсация аренды жилья — ее получает 121 педагог (еще 20 — из бюджета округа), а также пособие в размере 150 тысяч рублей (50 тысяч при трудоустройстве и 100 тысяч после второго года работы).

Дети педагогов гарантированно получают места в детских садах. Для получения выплаты необходимо отработать в образовательной организации Подмосковья не менее трех лет.