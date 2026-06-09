Еще 17 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье в мае

В мае в Подмосковье на государственный кадастровый учет поставили 17 многоквартирных домов. Новостройки общей площадью свыше 470 тысяч квадратных метров рассчитаны на 6143 квартиры, что позволит обеспечить жильем более шести тысяч семей.

Наибольший объем нового жилья зарегистрировали в Красногорске, где на учет поставили пять многоквартирных домов на 965 квартир общей площадью более 93 тысяч квадратных метров. Еще четыре жилых дома на 1374 квартиры общей площадью около 89 тысяч квадратных метров зарегистрировали в Домодедове.

Кроме того, новые многоквартирные дома появились в Мытищах, Дмитровском, Ленинском и Раменском округах, а также в Люберцах и Балашихе. Самыми крупными объектами среди них стали дома в Мытищах на 2077 квартир и в Ленинском округе на 959 квартир.