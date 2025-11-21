Еще 17 ледовых коробок для массовых катаний откроют в Серпухове

В Серпухове начали подготовку к зиме, в том числе приступили к заливке 17 ледовых коробок и четырех катков. Одновременно специалисты «Комбината благоустройства» устанавливают новогодние ели.

Заливка катка началась в центральном парке «Питомник», который открыли после капитального ремонта в октябре 2025 года.

Этой зимой в Серпухове заработают 17 ледовых коробок и четыре катка в Серпухове, Протвине, Пущине и деревне Сераксеево от проекта «Здоровое Отечество».

«Одновременно МБУ „Комбинат благоустройства“ ведет работы по установке новогодних елей. В ближайшее время округ украсят новые праздничные конструкции. Делаем все для создания комфортных условий для зимнего досуга жителей», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Жителей муниципалитета ждут многочисленные ледовые площадки для активного досуга и яркая новогодняя атмосфера, создаваемая праздничными инсталляциями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.