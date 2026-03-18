Еще 17 гектаров земли вовлекут в развитие туризма в Подмосковье

В 2022 году Росреестр дал старт новому проекту под названием «Земли для туризма». Основная цель– вернуть в оборот простаивающие земли, чтобы вдохнуть новую жизнь в отечественную туриндустрию, в том числе в Подмосковье.

Инициатива призвана помочь как обычным жителям, так и деловым кругам более осознанно подходить к планированию проектов. Это часть более масштабной государственной программы «Национальная система пространственных данных».

В Подмосковье уже нашли несколько таких перспективных локаций. Речь идет об участках общей площадью более 17 гектаров, которые могут быть интересны для развития туризма. Они расположены в Орехово-Зуевском, Дмитровском и Воскресенском округах.

Всю информацию о свободных землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности и пригодных для туристического бизнеса, собирают на специальном сервисе на платформе nspd.gov.ru. Цифровой инструмент позволяет легко находить участки, которые можно использовать для создания объектов отдыха и рекреации, а также помогает в оформлении таких земель.

«Проект „Земля для туризма“ направлен на комплексное развитие туристической сферы, сохранение исторического и природного наследия, а также на обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона», — подчеркнул заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Егор Войтусенко.

Занимается поиском и оценкой пригодности участков для этих целей оперативный штаб. Специалисты анализируют, насколько эффективно можно использовать ту или иную территорию.