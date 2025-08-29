Еще 17 домов культуры отремонтируют в Подмосковье

В Электростали состоялось масштабное обсуждение преобразований в культурной сфере региона. На площадке центральной городской библиотеки имени К. Г. Паустовского профильный комитет Московской областной думы организовал встречу с представителями учреждений из 30 муниципальных образований.

Участники встречи проанализировали изменения в отрасли, где занято около 22 тысяч специалистов.

Председатель комитета Линара Самединова напомнила, что Электросталь в прошлом году удостоили премии «Прорыв года» за работу с одаренными детьми. Кроме того, в округе активно внедряют ключевые культурные программы.

«Перед совещанием мы посетили несколько объектов. Один из них — школа креативных индустрий, которая откроет свои двери уже 1 сентября. Это будет вторая такая школа в Подмосковье, в которую поступят 60 учеников по трем направлениям. Оценили, как проходит капремонт Культурного центра „Октябрь“ — одного из крупнейших объектов культуры региона», — рассказала Самединова.

Кроме того, делегация увидела, как проходят работы в местной музыкальной школе.

Парламентарий указала на то, что помещение, принимавшее заседание, также претерпело значительные изменения, получив статус модельной библиотеки с современным дизайном и цифровыми сервисами.

В рамках встречи прошло детальное обсуждение работы цифровых платформ «Дома культуры Подмосковья», «МОе. Пространство», «Парки Подмосковья» и «Библиотеки Подмосковья». Особый акцент сделали на внедрении единого стиля в учреждениях, модернизации билетной системы, разработке экскурсионных программ.

В Московской области сейчас проводят капитальный ремонт в 17 дворцах культуры и 14 детских школах искусств. Для 58 учреждений купили новые инструменты.

«2025 год губернатор Андрей Воробьев ознаменовал годом трансформации Подмосковья. Мы продолжим следить за тем, как выполняются поручения, как преобразуется инфраструктура, внедряются цифровые решения, какие показатели эффективности достигаются, как реализуются нацпроекты и госпрограммы», — заключила Линара Самединова.