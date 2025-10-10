Еще 17 детских площадок установят в Серпухове до конца октября

Установка новых игровых комплексов активно продолжается в городском округе. До конца октября они будут смонтированы еще на 17 объектах из 34 запланированных.

Сейчас подрядная организация — серпуховская компания «Вивана» — в рамках комплексного благоустройства ведет работы на четырех дворовых территориях: Ворошилова, 132, 134, Центральная, 179; Ворошилова, 146, Звездная, 7, 9, Осенняя, 33; Ворошилова, 241, Советская, 122; Лермонтова, 69, 69а, Джона Рида, 2, 4, 4а, 4б.

Благоприятные погодные условия позволяют специалистам придерживаться установленного графика и завершить обновление детских площадок в срок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.