Еще 17 детских игровых комплексов установят в округе Пушкинский в 2026 году

Обустройство новых детских площадок активно продолжается в муниципалитете. В 2026 году 17 игровых комплексов планируют установить в Ивантеевке, Пушкино, Красноармейске, Зеленоградском, Правдинском и Ашукино.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал, что общая площадь благоустраиваемых территорий в рамках установки данных объектов составит 3 550 квадратных метров. Из них 1 350 метров — по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды» и 2 200 — по муниципальным программам.

В 2025 году в городском округе Пушкинский установили 23 современных игровых комплекса для детей. Все площадки оборудованы резиновым ударопоглощающим покрытием и оснащены удобными игровыми элементами. Для комфорта сопровождающих на площадках установлены скамейки с урнами, а по периметру расположены металлические ограждения.