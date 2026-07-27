Еще 17 автобусов пополнили автопарк Ленинского округа

В филиалы «Мострансавто» поступили автобусы ЛИАЗ. В каждом из них предусмотрено по 41 креслу для пассажиров и до 59 мест для проезда стоя. Все они оснащены площадкой для инвалидной коляски. Восемь машин уже вышли на линии Ленинского округа по маршрутам № 1201 и 1202. Оставшиеся девять автобусов проходят процедуру регистрации и скоро начнут работу на маршруте № 367.

«Развитие общественного транспорта — один из ключевых приоритетов для нашего округа. Новая техника — это комфорт, безопасность и экономия времени для наших жителей. Мы продолжим работу по усилению транспортной сети, чтобы каждый житель мог быстро и с комфортом добраться до работы, учебы или социальных объектов», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Все поступившие автобусы — низкопольные, оборудованы пандусами и местами для маломобильных жителей, системами климат-контроля, видеонаблюдения, USB-зарядками и информационными табло. Это делает поездки более комфортными и доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья.

За последние два года при поддержке правительства Московской области на маршруты округа вышли 95 новых современных автобусов. Всего в 2026 году парк «Мострансавто» пополнят 252 автобуса по программе льготного лизинга и национальному проекту.