Еще 168 здоровых детей родились у матерей с ВИЧ с Подмосковье

С начала года в Подмосковье родились 168 детей от матерей с ВИЧ. Добиться такого результата помогла антиретровирусная терапия.

При планировании беременности будущим родителям необходимо пройти обследование на ВИЧ. При положительном статусе им назначают специальную терапию, которая позволяет родить здорового ребенка.

«Если женщина, имеющая положительный ВИЧ-статус, своевременно встает на учет по беременности, соблюдает рекомендации специалистов центра СПИД и принимает необходимую терапию, то риск передачи ВИЧ-инфекции новорожденному стремится к нулю», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

На всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают специалисты Центра по борьбе со СПИДом. Ребенок находится под контролем врачей до 1,5 года — до снятия диагноза. При наличии ВИЧ-инфекции начало лечения происходит в первые две недели, при этом вся терапия бесплатна.

Чтобы пройти обследование, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования или Центр по борьбе со СПИДом.

Узнать больше о постановке на учет и ознакомиться с рекомендациями для молодых родителей можно по ссылке.