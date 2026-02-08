Сегодня 18:03 Еще 167 крыш очистили от снега и сосулек в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов Подмосковье

Работы проводятся в усиленном режиме силами управляющих компаний и промышленных альпинистов. Ежедневно очищают около 20 многоквартирных домов, чтобы предотвратить образование опасных наледей.

Из-за обильных снегопадов и перепадов температур на кровлях образуются сосульки и ледяные заторы, которые могут стать причиной протечек и опасных ситуаций. Глава округа Михаил Собакин пояснил, что основная причина зимних протечек — это лед в водосточных и вентиляционных системах. Поэтому при очистке крыш рабочие уделяют особое внимание этим элементам.

Особый порядок действует для балконов. Если козырек входит в проект здания и является общедомовым имуществом, за его чистку отвечает управляющая компания. Если же балкон застеклен или козырек установлен собственником, ответственность лежит на владельце квартиры. По заявкам жителей представители управляющих компаний также проводят очистку таких конструкций для безопасности.

Работы выполняют промышленные альпинисты, так как это часто единственный способ добраться до сложных участков. Как отметил один из специалистов, Андрей Волков, они делают это для спокойствия жителей, чтобы на детей не падали сосульки. Жительница Елена Перетокина поблагодарила альпинистов за их нелегкий и небезопасный труд. По вопросам очистки кровель и козырьков жители могут обращаться в свои управляющие компании или в круглосуточную диспетчерскую службу «Чеховского благоустройства» по телефону: 8 (925) 102‑44‑41.