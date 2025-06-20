Еще 166 объектов МСП открылось в Волоколамском округе с начала 2025 года

В Волоколамске в этом году зарегистрировали 21 юридическое лицо и 145 индивидуальных предпринимателей. Всего в округе более двух тысяч малых и средних предприятий.

Большинство таких объектов работает в сферах потребительского рынка, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Все субъекты МСП могут воспользоваться различными мерами поддержки.

«В 2024 году местные предприниматели получили финансовую поддержку от Фонда микрофинансирования Подмосковья на общую сумму 18 миллионов 693 тысяч рублей, от Московского областного гарантийного фонда — на сумму 4,5 миллиона рублей. Развивать малый и средний бизнес в Волоколамске помогает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. За год субсидию на возмещение затрат по выходу на маркетплейсы получили четыре субъекта МСП», — добавила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Кроме того, субсидию на возмещение части затрат на приобретение оборудования, получили еще две компании.

Также в округе есть муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Каждый год организуют конкурс на субсидии на возмещение 50% затрат на приобретение оборудования.