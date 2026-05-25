Еще 16,5 тысячи заявок на историко-культурную экспертизу подали в Подмосковье

В Подмосковье оформить заключение о наличии объектов культурного наследия можно онлайн. Сервисом на сайте госуслуг с начала года воспользовались более 16,5 тысячи раз.

Оформить услугу могут индивидуальные предприниматели, а также физические и юридические лица. Чтобы пройти процедуру, следует авторизоваться на сайте с помощью ЕСИА и заполнить форму.

Перед началом земляных, строительных или других работ на участке следует получить заключение об ограничениях, а также об отсутствии или наличии на территории объектов культурного наследия.

Услуга бесплатная. Решение поступает в течение 12 рабочих дней в личный кабинет.