Еще 165 тысяч телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье

Жители Подмосковья могут получить консультацию врача дистанционно. Для этого в регионе активно развивают телемедицину.

Дистанционная беседа с врачом доступна взрослым, детям и беременным женщинам.

«С помощью телемедицины можно проверить динамику и ход лечения, получить рекомендации и расшифровку анализов, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, а при необходимости получить направление на прием к узкопрофильному специалисту. Такой онлайн-прием удобен и для родителей, и для детей, так как нет необходимости посещать поликлинику», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С января в Подмосковье для детей провели около 165 тысяч телемедицинских консультаций.

Запись доступна в приложении «Добродел: Телемедицина», при помощи бота Дениса в мессенджере МАХ, через региональный портал государственных услуг в разделе «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по номеру телефона горячей линии 122, а также во время приема у лечащего врача.