Еще 162 жителя Старой Купавны получили ключи от новых квартир

В Старой Купавне вручили ключи от новых квартир семьям, долгое время живущих в условиях, не соответствующих современным стандартам. В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья 162 человека получили новые благоустроенные квартиры.

Новые квартиры находятся в двухподъездном семиэтажном доме по адресу: улица Кирова, 8а, корпус 1. Здесь созданы все условия для комфортного проживания: предусмотрены лифты, колясочная, а также специальные подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями.

Придомовая территория также радует современными благоустроенными элементами. Удобные парковочные места, прочные тротуары, детская площадка и зоны для активного отдыха сделают жизнь комфортной и безопасной. Кроме того, введен в эксплуатацию второй корпус, где расположена еще 131 квартира, ключи от которых также скоро будут вручены.

Глава Богородского округа Игорь Сухин поблагодарил всех, кто принял участие в этом проекте. Он подчеркнул, что работа по улучшению жилищных условий жителей будет продолжена, что открывает новые перспективы для Старой Купавны.

«Такой результат приносит счастье людям. Это труд очень большого коллектива. Отдельное спасибо правительству и лично нашему губернатору Андрею Воробьеву — без их поддержки и данной госпрограммы был бы невозможен такой замечательный результат», — сказал Игорь Сухин.