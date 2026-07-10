Еще 162 педагога трудоустроят в Ленинском округе в 2026 году

В Ленинском округе продолжается работа по укомплектованию школ и детских садов педагогическими кадрами. К началу 2026-2027 учебного года с учетом открытия новых объектов будут приняты на работу еще 162 педагога.

В округе 1 сентября откроют пять новых образовательных объектов: детские сады на 300 и 330 мест в жилых комплексах «1-й Донской» и «1-й Южный», на 325 мест в «Южной Битце», а также школы на 1675 мест в «Первом квартале» и на 1150 мест в «Южной Битце».

«Мы целенаправленно работаем над кадровым обеспечением новых школ и детских садов. К новому учебному году планируем принять 65 педагогов в дошкольные учебные заведения и 97 в школы», — отметил глава округа Станислав Каторов.

В 2025-2026 учебном году в образовательные учреждения уже трудоустроили 298 педагогов. На 2027–2028 годы запланировано строительство еще 10 объектов на 3310 мест, среди которых школы в поселке Ленинский и Молоково, а также детские сады в Сапроново, Видном, Богданихе и Боброво. Приоритетом остается не только строительство современных учреждений, но и их качественное кадровое обеспечение.