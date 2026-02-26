Еще 160 подмосковных педиатров прошли тренинги по профилактике выгорания

Также занятия способствуют развитию эмоционального интеллекта и позволяют отработать навыки общения с пациентами и их близкими.

«В первую очередь такие тренинги направлены на снижение уровня стресса и внутренней тревоги, а также восполнение ресурсов. Занятия проводятся специалистами НИКИ детства. С начала этого года в Подмосковье провели уже 19 тренингов по профилактике выгорания, а участие в них приняли 158 медработников региона», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Формат предполагает очное участие. Кроме того, каждый врач может обратиться за индивидуальной консультацией к психологу — доступны как личные встречи, так и дистанционный формат.

Детальная информация о мерах психологической поддержки для медиков размещена на портале «Здоровье. Детство». Ознакомиться с материалами можно в разделе, предназначенном для специалистов. Для входа на сайт требуется регистрация.