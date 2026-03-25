Еще 16 учреждений культуры капитально отремонтируют в Подмосковье

За последние пять лет в Подмосковье отремонтировали 29 учреждений культуры. В этом году в порядок приведут еще 16, рассказали в Мособлдуме.

Ежегодно в перечень народной программы «Единой России» попадают здания домов культуры и школ искусств, которые требуют преображения, по мнению жителей.

«За пять лет в Подмосковье в рамках Народной программы было капитально отремонтировано 29 учреждений культуры. В этом году планируется обновить еще 16. Это 10 домов культуры, шесть музыкальных школ и школ искусств», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В этом году преобразятся Дом культуры «Октябрь» в Лосино-Петровском, Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева в Пушкино, Климовская детская музыкальная школа и другие учреждения.

Игорь Брынцалов отметил, что ремонт ДК позволяет создать комфортные условия работы для педагогов.

«Когда в учреждении тепло, современно и уютно, у работника появляется возможность реализовывать самые смелые проекты», — сказал он.

