Еще 16 участков сельхозназначения выставили на торги в Подмосковье

В Подмосковье на открытые аукционы выставили 16 участков сельскохозяйственного назначения, ранее изъятых у собственников по решению суда. Причиной стало длительное неиспользование земель.

Общая площадь лотов превышает 365 гектаров.

Все участки разместили на сайте государственных торгов, они доступны для приобретения инвесторами, сельхозпроизводителями и фермерскими хозяйствами. Земли расположены в трех округах — Коломне, Егорьевске и Орехово-Зуеве.

Наибольшее количество объектов сосредоточено в Коломне, где потенциальным покупателям предлагают 13 участков различной площади — от небольших наделов менее двух гектаров до территорий свыше 33 гектаров.

В Орехово-Зуевском округе на торги выставили две территории площадью около 79 и 190 гектаров. Еще один участок площадью более 19 гектаров находится в Егорьевске.

«Важно, чтобы сельхозугодья использовались по назначению, а не простаивали, зарастая борщевиком. Изъятие неиспользуемых участков и их последующая продажа на открытых торгах — действенный механизм, который позволяет вовлекать сельхозземли в работу, создавать новые производства и рабочие места. Только в 2026 году у нас успешно прошли торги по 12 таким участкам общей площадью 487 гектаров, и процесс продолжается», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин.

Если участок остается необрабатываемым или эксплуатируется с нарушениями на протяжении трех лет и более, он может быть изъят через суд. Выявлением подобных случаев занимаются специалисты ведомства совместно с Россельхознадзором и Министерством имущественных отношений региона.

Кроме перспективы утраты права собственности, владельцы могут столкнуться с дополнительными финансовыми издержками. Органы местного самоуправления вправе инициировать повышение налоговой нагрузки на такие участки, увеличив ставку земельного налога до 1,5% кадастровой стоимости вместо льготного уровня, предусмотренного для добросовестного использования сельхозугодий.