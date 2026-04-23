Еще 1,6 тысячи заявок на выплату на ребенка-инвалида подали в Подмосковье

В Подмосковье работает онлайн-услуга по оформлению выплат на приобретение питания и одежды ребенку‑инвалиду. С начала года ей воспользовались более 1,6 тысячи раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить выплаты могут жители, воспитывающие детей-инвалидов. При этом ребенок должен учиться в государственной или муниципальной образовательной организации, а доход семьи быть ниже полуторакратной величины прожиточного минимума.

Поддержку предоставляют один раз в год для приобретения питания и одежды.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Результат по заявке придет в личный кабинет в течение семи рабочих дней.