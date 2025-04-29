Еще 1,6 тысячи табличек о запрете рыбной ловли у ЛЭП установили в Подмосковье

Компания «Россети Московский регион» установила еще 1650 плакатов в охранных зонах линий электропередачи. Таблички напоминают жителям об опасности рыбной ловли вблизи таких объектов.

Энергетики усилили меры безопасности перед майскими праздниками — в этот период рыбалка набирает особую популярность у жителей. Ежегодно из-за пренебрежения правилами на водоемах происходят несчастные случаи. Так, несколько лет назад в Солнечногорске мужчина получил ожоги 80% тела после касания удочкой проводов.

Опасность представляет не только прямой контакт с проводами. Приближение удилища на полтора метра к линии может привести к смертельной травме. Углепластиковые удочки особенно опасны — они хорошо проводят ток, а мокрая леска увеличивает риск.

«Наша задача — не только обеспечивать бесперебойное электроснабжение, но и научить жителей безопасно пользоваться благами современной энергетики. Электричество даёт комфорт, но требует осознанного отношения», — сказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов

Компания «Россети Московский регион» регулярно проводит уроки электробезопасности в школах и информационные кампании в СМИ и соцсетях. Специалисты напоминают: для рыбалки нужно выбирать места вдали от ЛЭП, а удочки следует переносить в сложенном виде.