Еще 1,6 тысячи семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку

Свыше 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку в 13 городах. Как рассказали в Минтрансе, сделать это можно через «Госуслуги».

Оформить разрешение на парковку можно на региональном портале. На одну семью можно получить одну льготу на один автомобиль категории М1 или М2.

«Наибольшее число полученных разрешений мы зафиксировали в пяти округах: в Одинцовском — более 190 семей, Богородском — более 180, Мытищах — около 160, Сергиево-Посадском — порядка 150, а также в Подольске — более 100», — пояснили в ведомстве.

После получения разрешения семьи могут бесплатно пользовать парковкой в Видном, Дзержинском: Долгопрудном, Коломне, Королёве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.

Задать вопросы по поводу получения льготы можно по номеру +7 (498) 602-13 11.