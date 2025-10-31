Еще 1,6 тысячи педиатров прошли тренинги по профилактике выгорания в Подмосковье

Подмосковные врачи могут бесплатно пройти психологические тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания. На них специалисты работают над развитием эмоционального интеллекта и учатся бесконфликтному общению. С начала года занятия посетили более 1,6 тысячи медиков.

Занятия по профилактике выгорания проводят специалисты НИКИ детства, рассказали в областном Минздраве. Посетить их можно как очно, так и онлайн. Кроме того, врачи могут получить индивидуальные консультации психологов

«Тренинги по профилактике выгорания позволяют специалистам восполнить внутренние ресурсы, снизить уровень тревоги и стресса. С начала года специалисты НИКИ детства провели 178 тренингов для более, чем 1,6 тысячи педиатров», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Узнать больше о психологической поддержке врачей в Подмосковье можно по ссылке.