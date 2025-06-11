Еще 1,6 тысячи доз вакцины от бешенства разложили в лесах Сергиева Посада

Свыше 1,6 тысячи вакцинных брикетов для профилактики бешенства среди диких животных разложили в лесах Сергиева Посада. При раскусывании препарат попадает на слизистую и формирует иммунитет на 12 месяцев.

Вакцина представляет собой брикет с привлекательным для зверей запахом. После попадания в организм она формирует иммунитет за 21 день. Специалисты работают совместно с охотничьим хозяйством «Загорское», что позволяет точнее определять места обитания животных.

В Минсельхозпроде Подмосковья добавили, что вакцинация от бешенства также необходима домашних животным. Сделать прививку отечественным препаратом «Рабикан» можно бесплатно. Записаться на вакцинацию можно по телефону кол-центра +7 (495) 668-01-25 (ежедневно с 9:00 до 21:00) или через электронного помощника «Вита».