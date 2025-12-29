Еще 1,6 тысячи бункеров для сбора крупногабаритных отходов закупили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В этом году в Подмосковье закупили 1,6 тысячи бункеров для сбора крупногабаритных отходов. Их распределили между региональными операторами.

В этом году 401 новый бункер получил Рузский региональный оператор, 388 — Каширский, 128 — Сергиево-Посадский, 392 — компания «ЭкоЛайн-Воскресенск» 196 — «ЭкоПромСервис» и 110 — «Хартия».

«До конца года в 23 муниципалитета будет поставлено еще 400. Места установки новых емкостей распределяются в зависимости от сезонной нагрузки на адреса» — отметил глава регионального министерства по содержанию территорий Игоря Даниленко.

Все бункер пройдут приемку с участием специалистов и представителей регоператоров, после чего их введут в эксплуатацию.