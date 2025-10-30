Еще 1,6 тысячи баков для сбора вторсырья установят в Подмосковье

Подмосковные предприниматели подали более 2,3 тысячи заявлений на установку систем раздельного сбора отходов с января этого года. Из них одобрено и заключено более 1,6 тысячи соглашений, что в полтора раза превышает плановый показатель, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Упростить и ускорить процедуру согласования позволила электронная услуга, которую запустило профильное министерство. Новый сервис помогает бизнесу быстрее получать места под размещение емкостей для сбора текстиля, пластика и алюминия.

Сейчас в области установлено 836 баков для сбора вторсырья. Еще 57 заявок находятся на стадии реализации — контейнеры ожидают установки.

Развитие сети фандоматов имеет ряд преимуществ — улучшается общая экология Подмосковья и сокращается количество отходов, которые вывозят на полигоны. Также в оборот вовлекаются новые виды сырья.

Напомним, что одежду и другие текстильные изделия следует выбрасывать в специальные баки. Пластиковые бутылки и алюминиевые банки можно сдать в фандоматы.