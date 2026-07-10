Еще 16 тысяч заявок на выплаты для многодетных семей подали в Подмосковье

В Московской области более 16,6 тысячи многодетных семей обратились за ежегодной выплатой через региональный портал. Это сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Выплата предназначена для многодетных семей, где школьники учатся в государственных образовательных организациях Московской области, а доход на каждого члена не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты составляет семь тысяч рублей.

Чтобы получить выплату, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Заявку может подать один из родителей или законных представителей детей. На каждого ребенка до 18 лет нужно оформлять отдельное заявление.

Семьи, которые уже получают услуги в проактивном режиме, не должны подавать отдельное заявление — выплаты будут поступать автоматически. Однако семьям, недавно переехавшим в Подмосковье, необходимо оформить заявку.