Еще 16 тысяч заявок на присвоение статуса многодетной семьи подали в Подмосковье

Жители Подмосковья подали свыше 16 тысяч онлайн-заявок на присвоение льготного статуса многодетной семьи с начала года. Сделать это можно через «Госуслуги».
Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, получить услугу могут семьи, состоящие в браке, а также матери и отцы-одиночки с тремя и более детьми. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Сервис автоматически проверит данные о детях.
Услугу предоставляют бесплатно в течение семи рабочих дней.
Жители могут пользоваться онлайн-сервисами благодаря нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы.
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