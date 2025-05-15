Еще 16 тысяч заявок на присвоение статуса многодетной семьи подали в Подмосковье

Жители Подмосковья подали свыше 16 тысяч онлайн-заявок на присвоение льготного статуса многодетной семьи с начала года. Сделать это можно через «Госуслуги» .

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, получить услугу могут семьи, состоящие в браке, а также матери и отцы-одиночки с тремя и более детьми. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Сервис автоматически проверит данные о детях.

Услугу предоставляют бесплатно в течение семи рабочих дней.

Жители могут пользоваться онлайн-сервисами благодаря нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы.