Еще 16 тысяч заявок на льготные путевки в детские лагеря оформили в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья подали свыше 16 тысяч заявлений на получение бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря. Сервис работает на региональном портале госуслуг.

Мера поддержки распространяется на детей льготных категорий в возрасте от семи до 15 лет включительно. Бесплатный отдых предоставляют один раз в год.

Получить путевку могут дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты, несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Оформить заявку можно онлайн через раздел «Отдых и здоровье» на региональном портале госуслуг. Подать документы вправе родители или законные представители ребенка. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

Рассмотрение обращения занимает до шести рабочих дней, после чего решение направляют заявителю в личный кабинет.