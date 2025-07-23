Еще 16 тысяч онлайн-заявок на субсидии на оплату ЖКУ подали в Подмосковье

Жители Подмосковья подали около 16 тысяч онлайн-заявок на оформление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с начала года. Сделать это можно через региональный портал .

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить субсидии могут получить жители, прописанные в регионе, чьи расходы на ЖКУ не превышают 22% от совокупного дохода семьи. Размер поддержки зависит от стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Дом и ЖКХ» — «Господдержка». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

«Отметим, что в услугу внедрен сервис предпроверки, который проверит, была ли получена субсидия ранее или ее назначили или продлили проактивно. Сервис предоставит информацию о дате окончания периода выплаты и сведения о необходимости повторной подачи заявления». — добавили в министерстве.

Получить субсидию также можно через приложение «Добродел».