Еще 16 спецмашин закупили для лесных питомников Подмосковья в этом году

Еще 16 единиц специальной техники закупили для лесных питомников Московской области в этом году. Обновление материально-технической базы провели в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2023-2027 годы».

По словам председателя комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, новое современное оборудование позволит вести лесохозяйственную деятельность в питомниках эффективнее.

«Для нормального функционирования питомников требуется специальное оборудование, которое мы регулярно обновляем. Так, в этом году были закуплены пять почвофрез 1GQN-2.0 м, 10 единиц бороны зубовая тяжелая БЗТ-1.0 и одна машина для внесения твердых органических удобрений ПРТ-7А», — пояснил Агулов.