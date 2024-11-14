Еще 16 сирот из Шатуры получат сертификаты на жилье в 2025 году

В городском округе Шатура в текущем году 22 сироты уже обеспечили квартирами: четверо получили на основании аукциона, а 18 человек — по жилищным сертификатам. Еще 16 детям вручат сертификаты на жилье в 2025 году.

Чаще всего молодые люди отдают предпочтение жилищному сертификату. Он позволяет человеку самостоятельно выбрать подходящую квартиру, процедура поиска и оформления занимает меньше времени. При этом администрация и органы опеки контролируют чистоту сделки при приобретении жилья.

«У сироты есть право выбора квартиры в любом городском округе Московской области. Сирота может добавить свои личные средства и купить не только однокомнатную квартиру, но и двух- или трехкомнатную», — подчеркнула заместитель главы городского округа Шатура Наталья Федорова.

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