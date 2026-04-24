Еще 16 семей получили жилищные сертификаты в Зарайске

В Зарайском городском округе продолжается системная работа по поддержке семей с детьми в рамках народной программы «Единой России». Только в начале 2026 года 16 семей получили жилищные сертификаты на приобретение собственного жилья.

За последние пять лет обладателями такой важной меры поддержки стали 47 зарайских семей.

Одна из них — семья Татьяны Малашич, которая работает в сфере культуры и воспитывает двоих детей. Долгое время семья снимала жилье, потребность в собственном угле стояла очень остро. Полученный сертификат позволил приобрести квартиру в Зарайске, где сейчас идут ремонтные работы.

Татьяна Малашич поделилась, что получить сертификат и купить собственную квартиру было для них настоящим чудом. Она рассказала, что долгие годы они снимали жилье, переезжали, не было стабильности, а теперь у них есть свое место, где они будут растить детей и где у каждого будет свой угол. Она поблагодарила всех, кто помог им, отметив, что для их семьи собственное жилье — это не просто квадратные метры, а уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за детей.

Поддержка семей с детьми — одно из ключевых направлений народной программы, которую «Единая Россия» реализует вместе с Правительством РФ и региональными властями. Секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что за последние пять лет число многодетных семей в Московской области выросло на 36 процентов — с 86 до 117 тысяч, а общая численность детского населения достигла 1,8 миллиона человек.

В Зарайском округе работа по поддержке семей продолжается. В местной общественной приемной партии по адресу: улица Ленинская, дом 46, жители могут получить консультации по всем доступным мерам поддержки, включая жилищные программы и льготы для многодетных семей. Игорь Брынцалов резюмировал, что «Единая Россия» выполнила народную программу в регионе почти на 100 процентов, а результаты измеримы и важны для каждого жителя.