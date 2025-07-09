Еще 16 проектов по импортозамещению запустили в Подмосковье по льготной программе

В Подмосковье и запустили 16 заводов на земельных участках, переданных компаниям в аренду на льготных условиях. На них выпускают импортозамещающую продукцию.

Как рассказали в региональном Мининвесте, по программе поддержки предприятия могли получить земельные участки в аренду за один рубль для запуска проектов по импортозамещению.

«Общий объем заявленных инвестиций в реализацию этих проектов превышает пять миллиардов рублей. На новых заводах, после вывода на полную мощность, будет создано свыше 1,2 тысячи рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — глава Минивеста Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в стадии реализации находятся еще 207 инвестпроектов на общую сумму 134,8 миллиарда рублей. Запуск новых заводов позволит создать 14,4 тысячи рабочих мест.

Благодаря программе поддержки в Орехово-Зуеве открыли завод осей для прицепной и полуприцепной техники, в Серпухове наладили выпуск косметики, а в Домодедове запустили производство гидромолотов.

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