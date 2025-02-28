Еще 16 пешеходных троп обустроят в Воскресенске в 2025 году

В Воскресенске в 2025 году обустроят 16 троп в микрорайонах Лопатинский, Москворецкий, Новлянский и Фетровой фабрики, а также в деревне Чемодурово и в поселке Фосфоритный. Они сделают подходы до социально значимых объектов и автобусных остановок более удобными.

Три тропы появятся на Центральной улице у домов № 3 и № 5, на Федотовской улице у остановки «Фетровая фабрика», две на улице Быковского у домов № 74 и № 48, на улице Ломоносова у детского сада № 32, улице Кагана у дома № 10а, у Семейного сквера и Аллеи Славы, а также в деревне Чемодурово на Центральной улице и в поселке Фосфоритный на Садовой улице.