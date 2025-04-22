Еще 16 пешеходных троп благоустроят в Воскресенске в 2025 году

В Воскресенске приступили к благоустройству народных троп. В 2025 году приведут в порядок 16 пешеходных дорожек в рамках региональной программы «Пешком».

Программа направлена на благоустройство пеших маршрутов, которые пользуются популярностью у жителей. Работы начались в микрорайоне Фетровой фабрики. Здесь обустроят две тропы рядом с автобусной остановкой. Новый удобный тротуар появится вблизи парковки у дома № 48 на улице Быковского.

В программу также включили микрорайоны Новлянский, Лопатинский и Москворецкий, деревню Чемодурово и поселок Фосфоритный.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.