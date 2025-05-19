Еще 16 народных троп обустроят в Орехово-Зуевском округе в 2025 году

В Орехово-Зуевском городском округе продолжают благоустраивать народные тропы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году приведут в порядок 16 таких дорожек, которые сделают маршруты жителей более удобными.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий отметил, что жители лучше знают оптимальный путь до школы или магазина.

«А нам важно, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому мы продолжаем обустраивать народные тропы. В этом году их 16», — пояснил руководитель муниципалитета.

Одна из таких дорог протяженностью 190 метров соединяет жилые дома с важными социальные объектами и остановкой в микрорайоне Ликино города Ликино-Дулево. Специалисты уже начали благоустраивать тропы во дворах по улице Бирюкова и улице Урицкого. Там проложат сеть маршрутов общим объемом более 300 погонных метров.

Отметим, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства. От Орехово-Зуевского округа участвуют семь общественных территорий, их приведут в порядок в 2026 году. Выбрать локацию можно по ссылке.