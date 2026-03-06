Еще 1,6 млн рублей штрафов выписали в Подмосковье за нарушения сброса отходов

В Подмосковье продолжается борьба с безответственными водителями, которые оставляют строительные и другие отходы рядом с баками на контейнерных площадках. С начала марта сумма штрафов за это нарушение только достигла 1,6 миллиона рублей.

С начала марта в Домодедове выявили 129 случаев сброса отходов. Из них девять пришлось на строительный и крупногабаритный мусор.

Водителям напомнили, что нарушения выявляют при помощи камер системы «Безопасный регион».

«Оборудование установлено рядом с контейнерными площадками и работает в автоматическом режиме. Камеры фиксируют госномер автомобиля, после чего владельцу транспортного средства поступает штраф по упрощенной системе», — пояснили в министерстве по содержанию территорий.

Нарушения также выявили в Чехове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Можайске.

Размер штрафа составляет до 70 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч — для юридических.