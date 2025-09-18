Еще 16 км дорог отремонтировали в Раменском в этом году

Почти 16 километров дорог отремонтируют в Раменском по народной программе партии «Единая Россия» до конца сентября. Ремонт пройдет на Красноармейской и Профсоюзной улицах.

Как рассказал секретарь местного отделения партии Эдуард Малышев, работы также пройдут в селе Речицы, где восстановят участок на Садовой улице. Там уже началось обустройство щебеночного покрытия.

«Протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги на улице Красноармейской составляет 1,3 километра, общая площадь укладываемого покрытия — 9,8 тысячи квадратных метров. На улице Профсоюзной ведется замена старой железобетонной плитки на асфальтобетонное покрытие на участке дороги протяженностью 0,5 километра и площадью шесть тысяч квадратных метров. Все работы планируется завершить до конца сентября», — пояснил Эдуард Малышев.

Всего в этом году в округе отремонтировали более 14 километров дорог по народной программе. Покрытие заменили в Спас-Михнево, Заболотье и Быково, а также в деревне Головино и подъездная к СНТ «Якорь». В программу в этом году вошли 85 объектов.