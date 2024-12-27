Еще 16 экспортных инвестпроектов в сельском хозяйстве реализовали в Подмосковье

С начала года в Подмосковье реализовали 16 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, направленных на экспорт. Регион наладил поставки в Конго, Эквадор, Норвегию и другие страны.

Подмосковье сохраняет лидерство по нескольким категориям в секторе агропромышленного комплекса. Ежегодно в регионе реализуют разные инвестпроекты и открывают новые направления экспорта.

В областном Минсельхозпроде напомнили, что Подмосковье занимает первое место в стране по производству хлеба. За 10 месяцев предприятия произвели 672 тысяч тонн таких изделий. Кроме того, в регионе изготовили 469 тысяч тонн кондитерской продукции, 561 тысячу тонн мяса, 16 тысяч тонн рыбных и 256 тысяч тонн макаронных изделий, а также свыше трех миллионов тонн питьевой воды и пива.

За год в области реализовали 16 крупных инвестпроектов. Продукцию Подмосковья представили в Норвегии, Конго, Эквадоре и Шри-Ланке. В следующем году поставки планируют расширить, в производственные процессы внедрят новые инновационные технологии.