Еще 16 дворов благоустроили в Серпухове в 2025 году

В Серпухове отметили День благоустройства Московской области. Комфортная и современная городская среда — основной запрос жителей и приоритет работы специалистов администрации. В этом году проводят масштабные обновления территорий, в том числе уже привели в порядок 16 дворов.

В муниципалитете благоустроили парк «Сказка», завершают обновление 16 дворовых территорий, где установят детские игровые комплексы и спортивные площадки. Помимо этого, полным ходом идет обновление сквера генерала Кузнецова, пешеходной зоны на улице Новая и парка «Питомник».

Вскоре начнут обустройство новых скверов на улице Крюкова, в поселке Большевик и наукограде Протвино, а также сквера «Мирабель».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.