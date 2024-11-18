Еще 158 жителей 10 округов Подмосковья расселили из аварийных домов
За неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселили 158 человек из десяти округов. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Клину, Серпухове, Сергиевом Посаде, Шатуре, Пушкино, Богородском округе, Солнечногорске, Дмитрове, Раменском и Орехово-Зуеве переселили 158 человек из 72 квартир площадью свыше 3,1 тысячи квадратных метров.
Жителям предоставили квартиры в новостройках, выплатили компенсации и выдали сертификаты.