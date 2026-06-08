Еще 155 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендации коллег

С начала года по программе «Приведи друга» в медицинские учреждения Московской области пришли работать 155 новых специалистов. Инициатива позволяет сотрудникам государственных больниц и поликлиник получать денежное вознаграждение за привлечение коллег в систему регионального здравоохранения.

Размер выплаты за привлечение нового сотрудника может достигать 128 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от квалификации, специальности и профессионального опыта специалиста, который устраивается на работу.

«В Московской области уделяется внимание не только привлечению новых медицинских кадров, но и поддержке тех, кто уже работает в системе здравоохранения. Это важно, потому что именно опытные врачи и средний медицинский персонал формируют основу качественной помощи пациентам. С начала этого года по программе „Приведи друга“ в медучреждения региона трудоустроились 155 специалистов, из них 66 человек — врачи и 89 — средний медицинский персонал», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Вознаграждение перечисляют в два этапа: половина суммы выплачивается после трудоустройства, оставшаяся часть — спустя три месяца работы.

Для участия в программе новый сотрудник должен быть принят на основную должность на полную ставку. Кроме того, обязательным условием является отсутствие работы в государственных медицинских организациях Московской области в течение последних шести месяцев.

В регионе также действует комплекс дополнительных мер поддержки медицинских работников. Среди них программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», а также проект по предоставлению земельных участков врачам и другие инициативы, направленные на привлечение и закрепление кадров в системе здравоохранения.