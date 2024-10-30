Еще 150 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю
За неделю в Подмосковье выставили на торги 154 объекта недвижимости. Это 138 земельных участков, 15 нежилых объектов и один водоем на продажу и в аренду.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Чехове можно арендовать земельный участок для строительства дома площадью восемь соток. Начальная цена составит 1,6 миллиона в год.
В Дмитрове на торги выставили 14 соток в деревне Афанасово, а в Талдоме можно взять 15 соток в деревне Нушполы.
Победителем аукциона становится тот, кто предложит наиболее высокую цену.
Ознакомиться со всеми объектами можно по ссылке.
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