Еще 150 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье выставили на торги 154 объекта недвижимости. Это 138 земельных участков, 15 нежилых объектов и один водоем на продажу и в аренду.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Чехове можно арендовать земельный участок для строительства дома площадью восемь соток. Начальная цена составит 1,6 миллиона в год.

В Дмитрове на торги выставили 14 соток в деревне Афанасово, а в Талдоме можно взять 15 соток в деревне Нушполы.

Победителем аукциона становится тот, кто предложит наиболее высокую цену.

Ознакомиться со всеми объектами можно по ссылке.