Еще 150 сирот обеспечили квартирами в Подмосковье

С начала года 150 сирот приобрели квартиры в Подмосковье. Их обеспечили сертификатами, которые дают возможность выбрать любое понравившиеся жилье.

Сироты в Подмосковье получают электронные сертификаты, дающие возможность приобрести квартиру в любом округе и районе. Его также можно дополнить личными деньгами и купить жилье побольше.

«Выбирал квартиру сам, на вкус и так, чтобы было ближе к работе. В итоге при выборе попалась эта, и я понял, что вот она — та самая. Мне она очень нравится: комфортно, удобно, красиво. Для жизни, особенно моей, так вообще прелесть», — сказал недавно купивший квартиру в Реутове Стас.