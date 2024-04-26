Еще 150 пандусов отремонтировали и установили в Подмосковье | 360°

26 апреля 2024, 18:12
Еще 150 пандусов отремонтировали и установили в Подмосковье
Пандус в многоквартирном доме играет важную роль для обеспечения удобства передвижения маломобильных граждан, включая пожилых людей, инвалидов и родителей с детскими колясками. Он обеспечивает им комфорт при перемещении, особенно в ситуациях подъема и спуска по лестнице.
С начала года совместными усилиями инспекторов ГУСТ Московской области и управляющих компаний региона выполнено более 150 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах многоквартирных домов. Наибольшее количество работ было проведено в городском округе Красногорск.
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Представители ГУСТ Московской области сообщают, что для установки пандуса в подъезде необходимо написать заявление в управляющую компанию или оставить обращение на портале Единой диспетчерской службы Московской области. УК обязана принять заявку в течение 24 часов и выполнить ее в установленные сроки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
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