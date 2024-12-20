Еще 150 машин эвакуировали с улиц Подмосковья за нарушения правил парковки

Свыше 150 машин эвакуировали с подмосковных улиц из-за неправильной парковки с начала декабря. Большинство из них оказалось в Ленинском округе.

Всего на спецстоянку отправили 153 машины, рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Из них 112 было в Ленинском округе.

По словам главы ведомства Владислава Мурашова, инспекторы регулярно обследуют дворы и при выявлении неправильной парковки машины эвакуируют.

«В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков „Остановка запрещена“ и „Работает эвакуатор“ инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства. С целью повышения эффективности эвакуацию проводим не только днем, но и в ночное время», — сказал он.

Машины эвакуируют в зоне действия знаков «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена». Это позволяет обеспечить спецтехнике и экстренным службам доступ во дворы.

Нарушителей также наказывают штрафом в размере 1500 рублей.