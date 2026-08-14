Еще 150 малоинвазивных операций провели в перинатальном центре Подмосковья

Специалисты Московского областного перинатального центра провели свыше 150 малоинвазивных хирургических вмешательств с мая. Внедрение передовых методик позволяет докторам бороться с гинекологическими патологиями с наименьшим травмированием здоровых структур и восстанавливать детородные возможности пациенток.

Органосохраняющий подход применяется при удалении миомы матки, полипов, опухолей и предраковых патологий. Врачи задействуют электрохирургические аппараты нового поколения, обеспечивающие бережное проведение манипуляций и существенно сокращающие период реабилитации после процедуры.

Заведующий гинекологическим отделением Московского областного перинатального центра Станислав Джауари отметил, что за каждой операцией стоит конкретная женщина и ее планы на будущее.

«Поэтому для нас важно не только справиться с заболеванием, но и по возможности сохранить то, что для пациентки имеет особое значение — ее репродуктивное здоровье. Современная хирургия все чаще позволяет нам решать эту задачу с минимальной травматичностью», — сказал он.

Совершенствование малоинвазивного лечения выступает одним из ключевых векторов развития современной медицины в регионе, поскольку помогает эффективно устранять опасные диагнозы женщинам, планирующим материнство.