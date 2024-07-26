Еще 150 «лежачих полицейских» установят на дорогах в Подмосковье в этом году

Еще 150 элементов ограничения скорости установят на подмосковных дорогах в этом сезоне. Из них восемь уже установили в Мытищах, Талдоме, Зарайске, Электрогорске и Рузе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, места установки «лежачий полицейских» определяют по результатам обследования дорог. Специалисты уже установили такие элементы в деревне Ракитино в Рузе, у ледового комплекса в Зарайске, рядом с остановкой «ТРЦ Июнь» в Мытищах, а также возле рынка на Советской улице в Электрогорске, на улицах Дарвина и Тверской в Талдоме.

«Неровности устанавливаются преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», — напомнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что на дорогах региона также продолжают строить более 60 километров тротуаров и 30 километров линий освещения. Там установят около 80 километров ограждений.

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