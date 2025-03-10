Еще 150 аппаратов ИВЛ закупят для больниц Подмосковья в 2025 году

Больницы Подмосковья продолжают оборудовать современной техникой. В 2025 году в медицинские учреждения региона поступят более 150 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Технику передадут в 15 больниц, среди которых Коломенская, Орехово-Зуевская и Луховицкая.

«Аппараты ИВЛ необходимы для оказания медицинской помощи пациентам с нарушением функции дыхания», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

На приобретение техники выделили почти 590 миллионов рублей. Устройства покупают по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.