Еще 15 земельных участков выделили врачам в Солнечногорске в 2024 году

Солнечногорск вошел в пятерку муниципалитетов — лидеров по предоставлению безвозмездных земельных участков по программе «Земля врачам» с начала года в Подмосковье. За 11 месяцев администрация округа предоставила 15 таких участков медицинским специалистам. Через пять лет они смогут бесплатно оформить земельный участок в собственность.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева отметила, что меры поддержки, которые предлагает губернатор Московской области Андрей Воробьев, помогают привлечь в больницы и поликлиники самых разных специалистов, в том числе дефицитных. Она добавила, что помимо земельных участков, врачам помогают с жильем, проездом. Кроме того, предусмотрены социальные выплаты и другие меры.

Медицинские работники 39 различных специальностей, проработавшие в учреждениях здравоохранения Московской области не менее трех лет, могут получить безвозмездные земельные участки. Для этого необходимо подать заявку через администрацию или самостоятельно найти участок на кадастровой карте и оформить заявление через портал uslugi.mosreg.ru. Срок обработки заявки составляет 15 дней. Данная услуга доступна в 32 городских округах Подмосковья.